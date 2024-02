Gatteo, un lettore ha preso in prestito 164 libri nel 2023: che numeri per la biblioteca

Dopo le difficoltà degli anni pandemici, la Biblioteca comunale di Gatteo ha ripreso a pieno ritmo le sue attività. Ecco alcuni numeri del 2023: 10.611 presenze (+36% sul 2022), 6.477 prestiti (+18%) e 1.484 contatti al reference (+18%). In netto aumento anche il numero dei nuovi iscritti alla Biblioteca: dagli 88 del 2022 ai 152 del 2023, di questi ben il 75% è rappresentato da studenti. Tra maggio e dicembre 2023 la Biblioteca ha arricchito le proprie collezioni di 588 libri e 58 tra DVD e Blue-ray che il personale ha provveduto a catalogare. In forte crescita anche gli utenti della biblioteca che usufruiscono dei computer con collegamento ad internet: dai 33 del 2022 agli oltre 125 del 2023.

Per gli appassionati di classifiche, il libro più prestato del 2023 per la sezione adulti è “La portalettere” di Francesca Giannone, seguito da “Meravigliosa” di Julia Quinn e “La Villa delle stoffe” di Anne Jacobs. Per la sezione bambini, invece, il libro più prestato è “Miffy al museo” di Dick Bruna, che è anche il libro più prestato in assoluto della biblioteca, seguito da “Miffy va a scuola” e “Miffy compie gli anni” sempre dello stesso autore.

Il lettore più assiduo ha preso in prestito ben 164 libri nel corso del 2023, i primi cinque lettori superano i 100 libri a testa.

La Biblioteca ha ospitato ben trenta classi delle scuole del territorio comunale, dal nido alla scuola elementare: i bambini e le bambine hanno avuto modo di visitare la Biblioteca, capirne il funzionamento ed assistere ad una lettura ad alta voce. Alcune classi sono tornate più volte per progetti specifici.

Il gruppo di Lettori Volontari della Biblioteca ha partecipato a oltre 40 incontri di lettura nelle scuole di Gatteo; non sono solo bambini e ragazzi a fruire dell’attività dei Lettori Volontari, anche gli ospiti della Casa di Accoglienza Arturo Fracassi ricevono la loro visita in media una volta a settimana.

Il 2023 è stato anche l’anno del ritorno degli eventi promossi dalla biblioteca: 70 pomeriggi dedicati ai bambini e 45 serate per adulti sono i numeri della programmazione offerta dallo staff della Biblioteca e del Settore Cultura tra spettacoli, cicli di incontri e laboratori per bambini e ragazzi. La risposta dell’utenza è stata sempre molto positiva, ma i più graditi in assoluto sono stati, per i bambini, la rassegna Estate al Chiar di luna, la Notte in Biblioteca, gli Ecolaboratori e il ciclo Nati per Musica.

Per quel che riguarda gli adulti, il ciclo di incontri di Matteo Saudino – alias Barbasophia e le Gatteo Lectures di Roberto Mercadini hanno registrato il sold out, ottimi risultati anche per le rassegne Elsinore e Gatteo Calling.

“I risultati ottenuti nel corso del 2023 dalla Biblioteca – sottolinea Stefania Bolognesi, Assessora alla Cultura – sono frutto di un lavoro di squadra che parte da lontano, dopo una piccola battuta d’arresto durante il periodo del covid, la Biblioteca Ceccarelli è tornata ad avere un ruolo sempre più centrale nelle nostre attività quotidiane. Il nostro fine ultimo è sempre quello di avvicinare le persone, dai più piccoli ai più grandi, alla lettura, alla cultura e al pensiero libero, attività che pian piano diventano esperienze quotidiane, parte integrante e naturale della vita di tutti noi. Siamo anche particolarmente orgogliosi del fatto che la nostra programmazione in questi anni sia riuscita ad intercettare interessi e bisogni diversi, non solo dei cittadini di Gatteo, ma anche di utenti di altri comuni della zona che sono diventati frequentatori assidui della Biblioteca e delle nostre rassegne culturali”.