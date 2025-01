GATTEO. Durante il servizio di capodanno la polizia locale di Gatteo ha identificato numerosi veicoli circa una cinquantina tra cui spicca un soggetto sui 50 anni che guidava in zona Gatteo mare e alla vista della pattuglia cercava di cambiare strada raggiunto gli agenti si sono resi subito conto che il soggetto fosse completamente ubriaco e infatti aveva 2.20 (vicino al come etilico). L’uomo è stato denunciato e la patente ritirata per un anno.