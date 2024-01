Gatteo, sorpreso con un etto di hashish: 23enne arrestato

Lunedì sera i Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un cittadino straniero di 23 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari nel corso di un ordinario servizio di perlustrazione a Gatteo, hanno notato il giovane che stava camminando con fare circospetto. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa un etto e di 1.280 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. La successiva perquisizione locale, ha consentito di rinvenire nella sua abitazione, un bilancino di precisione che utilizzava per suddividere la sostanza stupefacente in dosi.