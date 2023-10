Gatteo, schianto in monopattino: 30 giorni di prognosi

Incidente stradale con un ferito alle 8,30 di questa mattina, quando un monopattino è entrato in collisione con un’automobile per una questione di una mancata precedenza. Il ferito che guidava il monopattino è un 24enne di origini albanesi. Stava tornando a casa dal lavoro in un forno-pasticceria di San Mauro Pascoli.

Secondo la ricostruzione il 24enne stava tornando a casa, quando nella rotatoria intitolata a Carlo Brighi, posta sulla strada provinciale, nei pressi del mobilificio Gardini, è entrato in collisione con una automobile. Non c’è ancora obbligatorietà dell’uso del casco anche per i guidatori di monopattino, con la legge in discussione a Roma e che attende il via libera. Nell’impatto il 24enne ha avuto ovviamente la peggio, mentre l’automobilista è rimasto sostanzialmente illeso.

Subito scattato l’allarme, sono intervenuti l’ambulanza e l’auto medicalizzata del 118, mentre i rilievi di legge sono stati effettuati dalla polizia locale di Gatteo.

Le condizioni del giovane ferito sono subito sembrate gravi e il 24enne è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Dopo le prime cure e gli esami strumentali, è stato ricoverato nel reparto di medicina d’urgenza con una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni. Avrebbe subito nell’impatto un trauma cranico con emorragia.