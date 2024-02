Gatteo, per Matteo Saudino un altro tutto esaurito: biglietti disponibili per il 15 marzo

Anche il secondo appuntamento con Matteo Saudino dedicato a Olympe de Gouges nell’ambito del ciclo di incontri “L’altra metà del cielo: filosofe e ribelli” registra il tutto esaurito. Matteo Saudino torna a Gatteo venerdì 16 febbraio all’Oratorio San Rocco alle ore 21 per il secondo appuntamento del percorso di formazione filosofica dal titolo “L’altra metà del cielo: filosofe e ribelli” dedicato a Olympe de Gouges e la dichiarazione universale dei diritti delle donne e delle cittadine.

L’interesse per Matteo Saudino, ideatore del popolare canale YouTube di divulgazione filosofica e storica «BarbaSophia», che conta oltre 300.000 iscritti, è sempre molto alto, anche per questo secondo incontro si registra il tutto esaurito.

Matteo Saudino tornerà a Gatteo per il terzo ed ultimo incontro del 2024 il 15 marzo con Simone de Beauvoir: donne non si nasce, donne si diventa. Sarà possibile prenotare a partire dal 4 marzo. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: biblioteca 0541 932377