Gatteo, nuova assessora in Giunta: Delmagno prende il posto di Bravaccini

Una nuova assessora si unisce alla Giunta comunale di Gatteo: è Chiara Delmagno, consigliera comunale dal 2017, laureata in Scienze Politiche e con laurea magistrale in Management dell’Economia Sociale. A lei sono affidate le deleghe allo Sport, Politiche educative, Associazionismo, Volontariato e Rapporti con l’Unione Rubicone e Mare relativamente a Scuola e Servizi Sociali.

Il sindaco Pari ha firmato il 27 dicembre il decreto di nomina, dopo le dimissioni dell’assessora Serena Bravaccini, rassegnate il 28 ottobre per motivi personali e professionali.

Il sindaco ha anche assunto la competenza relativa alla manutenzione del patrimonio e del territorio comunale, in relazione alla richiesta dell’assessore Deniel Casadei di rinunciare per motivi personali a tale competenza, nell’ambito della più ampia delega relativa ai lavori pubblici, mantenendo, comunque, tutte le altre attribuzioni che riguardano la realizzazione delle opere pubbliche.

Questo il nuovo assetto della giunta comunale di Gatteo: al vicesindaco, Deniel Casadei, rimangono le deleghe alle Opere Pubbliche, Ambiente, Protezione civile, Attuazione del programma e Rapporti con l’Unione Rubicone e Mare, a Stefania Bolognesi le deleghe a Cultura, Politiche Giovanili, Pari Opportunità e Innovazione Digitale, a Gianluca Vincenzi le deleghe a Bilancio, Tributi, Attività Economiche, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Polizia Locale e Partecipazione Civica ed infine alla neo Assessora Chiara Delmagno le deleghe a Sport, Politiche educative, Associazionismo, Volontariato e Rapporti con l’Unione Rubicone e Mare relativamente a Scuola e Servizi Sociali. In questo quadro il sindaco mantiene le deleghe a Turismo, Personale, Affari generali e acquisisce quella a Manutenzione del territorio e Patrimonio comunale.

«Dopo la fattiva collaborazione di questi anni da consigliera, soprattutto nell’ambito dello sport, ho ritenuto che Chiara Delmagno potesse, viste le sue competenze e inclinazioni, affrontare questa nuova sfida come assessore - dichiara Pari - Il mio ringraziamento va anche a Serena Bravaccini, che dopo tanti anni di impegno in giunta per il nostro comune ha scelto di dedicarsi più intensamente a una nuova attività professionale».

La noe assessora Delmagno commenta: «Questo nuovo incarico rappresenta per me un onore e una responsabilità che assumo con grande determinazione e grande senso del dovere. Ringrazio il sindaco per la fiducia che dimostra in me. Sono consapevole che questa mia nomina arriva oltre la metà del mandato amministrativo e per questo mi impegnerò a dare continuità e nuovo impulso ai progetti già in corso».