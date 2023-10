Gatteo, incentivi alle aziende che assumono i residenti

Anche quest’anno incentivi a chi assume persone residenti a Gatteo. L’obiettivo è promuovere concretamente lo sviluppo occupazionale e rappresentare una misura di rilancio a seguito delle crisi che hanno interessato il territorio. Il consiglio comunale ha stabilito che anche per l’anno 2023 il Comune rimborserà alle aziende un contributo qualora scelgano di assumere a tempo indeterminato, a tempo pieno o part-time non inferiore a 24 ore settimanali o stabilizzino lavoratori residenti a Gatteo da almeno quattro anni. Hanno diritto ai contributi i datori di lavoro operanti nei settori industria, agricoltura, terziario, commercio, artigianato, turismo, servizi, con esclusione dei datori di lavoro domestico. Il massimo consentito è di due assunzioni per ogni datore di lavoro. Il fondo prevede diverse incentivazioni a seconda della tipologia di assunzione: per tempo indeterminato e pieno 5.000 euro maggiorata a 7.000 per personale femminile o under 28 (apprendisti esclusi) o superiore ai 50 anni, stesso importo per ogni trasformazione di contratti atipici in contratti a carattere subordinato o di trasformazione di contratto. Nel caso di assunzioni in apprendistato il contributo sarà di 1.200 euro. Riduzioni proporzionali per rapporti di lavoro a tempo parziale. In agricoltura il contributo sarà definita sulla base del numero di giornate di occupazione annue effettivamente svolte. Le domande in marca da bollo potranno essere accolte entro il 30 novembre. La somma stanziata per l’anno 2023 ammonta a 60.000 euro.