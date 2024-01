Gatteo, assolto l’uomo accusato di aver sparso esche avvelenate che hanno ucciso un gatto

Esche avvelenate: assolto l’uomo portato a processo dopo la morte di un gatto. I bocconi letali sarebbero stati gettati nelle pertinenze di un condominio di via Don Minzoni, a Sant’Angelo. L’imputato ha sempre rifiutato le accuse che lo additavano come un avvelenatore di animali da parte di una donna che vive nei dintorni ed è responsabile di un gruppo di volontari del comitato di zona. Ma le accuse della volontaria non hanno retto all’interrogatorio nell’aula di tribunale.

L’uomo era accusato di due distinti capi di imputazione. Il primo verteva sul tentato avvelenamento di animali, buttando a terra delle esche fatte di carne, sostanze chimiche, vetri e carta stagnola. In questo caso è stato assolto in quanto non sono state riscontrate prove che fosse stato lui l’autore dello spargimento delle esche, anche perché l’accusatrice che si era presentata come testimone oculare non è riuscita a convincere della sua tesi. La seconda accusa invece riguardava la morte di uno dei gatti della zona dopo aver mangiato una di queste “polpette avvelenate”. In questo caso è arrivata l’assoluzione in quanto il felino sarebbe deceduto a causa di un veleno diverso da quello presente nei bocconi protagonisti nel processo. E anche se fosse stato lo stesso, c’era il problema che l’autopsia era stata fatta fare dalla accusatrice, senza però avvertire la controparte e impedendogli di fatto la possibilità di indicare un perito di parte.

A giudicare il caso nell’aula del tribunale di Forlì è stato il giudice Nicolò Marcello. L’imputato è stato difeso dall’avvocato Mauro Capobianco mentre la parte civile non si era costituita: aveva annunciato che lo avrebbe fatto solo in un secondo momento, in caso di condanna penale dell’imputato che invece non è avvenuta.