Da Gatteo in Portorico per celebrare gli Antonelli, costruttori di fortezze per difendersi dai pirati

Le fortificazioni degli Antonelli uniscono Gatteo e Portorico. La massima autorità dell’isola ha istituito il “Día de Las Fortificaciones de los Antonelli”. Il 17 aprile ogni anno si celebrerà il valore dell’ingegneria militare degli architetti romagnoli.

Alcuni giorni fa, si sono mossi da Gatteo fino al Paese nelle Antille , sulle orme dei famosi progettisti di fortezza, l’ex vicesindaco di centrosinistra Iglis Bellavista, che ne è un grande studioso, e l’assessora comunale Serena Bravaccini. La trasferta è stata organizzata nell’ambito del progetto multidisciplinare “Le fortificazioni degli Antonelli a Puerto Rico nei secoli XVI-XVII”.

Costruttori di fortezze

Agli Antonelli, una famiglia di architetti militari originaria di Gatteo, si deve la realizzazione di varie fortezze portuali realizzate dagli spagnoli nel Nuovo Mondo. Le loro realizzazioni sono oggi “Patrimonio dell’Umanità” dell’Unesco e sono tra le opere architettoniche più affascinanti, costruite a cavallo tra ’500 e ’600 per difendere dai pirati i porti lungo le coste dei Caraibi. Sono connaturate al paesaggio latinoamericano di città come L’Avana, San Juan de Portorico e Cartagena.

Nei giorni scorsi un importante convegno è stato organizzato a Portorico, dove è presente uno di questi gioielli, ed è stata invitata a partecipare una delegazione da Gatteo. Una pietra miliare nella storia dei gatteesi è il libro “Le fortificazioni degli Antonelli a Puerto Rico XVI-XVII secolo”, scritto da tre autori, tra cui appunto Bellavista.

La trasferta nei Caraibi

Le attività programmate in occasione del progetto multidisciplinare “Los Antonelli a Puerto Rico e ai Caraibi” sono iniziate con un ricevimento presso la Casa Alcaldía del Viejo San Juan, dove gli ospiti provenienti da Spagna e Italia sono stati accolti da Luis Mosés Pérez Torres, direttore del Museo di San Juan, in rappresentanza del sindaco della città, che gli ha consegnato la medaglia commemorativa dei 500 anni della città di San Juan. Poi sono stati ricevuti in pompa magna nella sede del Dipartimento di Stato di Puerto Rico, con maestro di cerimonia Félix López, responsabile delle risorse culturali del San Juan National Historic Site. In rappresentanza del Comune di Gatteo, culla degli Antonelli, c’erano Iglis Bellavista e, in rappresentanza del sindaco del Comune di Gatteo, l’assessora Serena Bravaccini.

Il Governatore di Porto Rico ha proclamato il 17 aprile “Giornata della fortificazione degli Antonelli a Porto Rico XVI-XVII secolo”. Hanno poi preso la parola anche i due gatteesi.

In viaggio con gli Antonelli

«Era il 1999 quando incontrai per la prima volta gli Antonelli - afferma Bellavista - scoprendone le origini di Gatteo. Da allora stiamo percorrendo un bel viaggio insieme, per farli conoscere al mondo. Anche per raccontarli a un’Italia che sa ancora troppo poco della grandezza dei sei costruttori di Castillos e Fortalezas, patrimonio dell’umanità. Opere che resistono al tempo e ci restituiscono, dopo quasi cinque secoli, una storia affascinante di conoscenze e lavori, passioni e sacrifici, pirati e tesori da difendere, nell’eterna lotta per contendersi il dominio di terre e mari».

Bellavista spiega che «oltre al libro, alla mostra fotografica e alle interessanti conferenze, un altro risultato sorprendente è stato raggiunto in questi giorni portoricani: il “Proclama del Gobernador”, con il quale la massima autorità dell’isola ha istituito il “Día de Las Fortificaciones de los Antonelli”. Il 17 aprile di ogni anno sarà commemorato il valore artistico, scientifico e storico dell’ingegneria militare degli architetti romagnoli di Gatteo. Siamo ritornati felici a casa. Davanti al pubblico attento e preparato, mi ero preparato a parlare in spagnolo e, seppure un poco incerto nella pronuncia, ho notato che venivo compreso. È stata un’esperienza straordinaria anche l’inaugurazione, presso il Dipartimento di Stato, dell’evento multidisciplinare “Le fortificazioni degli Antonelli a Porto Rico. Secoli XVI-XVII” e l’inaugurazione della mostra sulle fortezze progettate da loro».