Gatteo, la padovana Emanuela Bonamin è Miss Mamma Italiana

In una gremitissima Piazza della Libertà, si è svolta ieri sera la Finale Nazionale di “Miss Mamma Italiana”, manifestazione riservata a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni.

Il Concorso, giunto quest’anno alla sua 26° edizione (è il primo in Italia dedicato alle mamme) non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.



Le 16 mamme finaliste (selezionate nei giorni prima, in occasione delle Pre Finali, tra le vincitrici delle oltre 100 selezioni regionali svolte in tutta Italia), hanno sfilato prima con abiti eleganti, poi con i costumi “Sunny Beach”, i costumi ufficiali di “Miss Mamma Italiana”.

Tutte le partecipanti hanno poi sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative coinvolgendo il marito ed i figli.







Emanuela Bonamin “Miss Mamma Italiana 2019” con Paolo Teti ideatore e Patron del concorso ed il comico Enrico Beruschi

La giuria ha proclamato vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di “Miss Mamma Italiana 2019” Emanuela Bonamin , 42 anni, manager, di Onara di Tombolo (PD), sposata da 20 anni con Odino Bizzotto e mamma di Vittoria e Gianmaria, di 11 ed 8 anni.

“Miss Mamma Italiana 2019” è una bellissima donna con lunghi capelli biondi, occhi azzurri ed un fisico perfetto (è alta 176 cm per 62 kg di peso), donna solare, elegante, molto affascinante e dolcissima, amante del fitness.

Emanuela, parlando di se, dice: “il tratto principale che mi contraddistingue è la positività; il mio pregio è l’affidabilità, mentre il mio difetto è essere troppo perfezionista, odio la volgarità; il mio colore preferito è l’azzurro, amo i gatti ed il mio piatto preferito sono gli gnocchi al gorgonzola, il mio attore preferito è Brad Pitt, mentre la mia cantante preferita è Elisa.

Emanuela, parla anche della sua “avventura” a “Miss Mamma Italiana”: “è stata una bella esperienza, dedico la vittoria a mio marito e ai miei figli, è una grande soddisfazione e sono felice di rappresentare la bellezza delle mamme italiane.



Altre fasce sono state assegnate:

“Miss Mamma Italiana Damigella d'onore” Federica Antonelli, 28 anni, casalinga, di San Mariano (PG), mamma di Manuele di Nathan, di 6 anni e 10 mesi;

“Miss Mamma Italiana Fashion” Safira Leo Mascolo 28 anni, casalinga, di Cassano d’Adda (MI), mamma di Gabriel, Raphael e Miguel, di 8, 7 e 1 anno;

“Miss Mamma Italiana Glamour” Benedetta Mazzi 33 anni, allenatrice, di Roma, mamma di Leonardo di 1 anno;

“Miss Mamma Italiana Eleganza” Federica Caracuta 28 anni, operatore sociale, di Carmiano (LE), mamma di Santiago di 4 anni;

“Miss Mamma Italiana Romantica” Giulia Piras 37 anni, barista, di Bonorva (SS), mamma di Adele e Amalia, di 14 e 12 anni;

“Miss Mamma Italiana Radiosa” Debora Ardini 44 anni, impiegata, di Igea Marina (RN), mamma di Aurora e Federico, di 15 ed 8 anni;

“Miss Mamma Italiana Solare” Julieta Sanchez 32 anni, casalinga, di Carmiano (LE), mamma di Romeo e Lucia, di 9 e 7 anni;

“Miss Mamma Italiana Sorriso” Francesca Papa 43 anni, fisioterapista, di Fermo, mamma di Lorenzo e Riccardo, di 13 e 10 anni;

“Miss Mamma Italiana Dolcezza” Erica Ippolito 30 anni, clinical manager, originaria di Varese, residente a Londra, mamma di Enea, Matilda ed Elia, di 7, 4 e 2 anni;

“Miss Mamma Italiana In gambe” Inna Tereshchenko 34 anni, macchinista, di Alfonsine (RA), mamma di Kateryna e Kristel, di 14 e 2 anni;

“Miss Mamma Italiana Sprint” Mariantonietta Bisconti 37 anni, animatrice, di Monteroni (LE), mamma di Kevin e Gioele, di 12 e 7 anni.



Emanuela Bonamin e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana 2020”.

In occasione delle Fasi Finali del concorso, sono state assegnate anche due fasce “speciali”:

“Miss Mamma Italiana Sponsor top” Jennifer Deborah Barrella 37 anni, impiegata, di Torino, mamma di Greta, Mattia e Ginevra, di 7, 6 e 4 anni;

“Miss Mamma Italiana Nel mondo” Claudia Fambrini 45 anni, scrittrice, di origini toscane (di Camaiore, Lucca), residente a Tokyo in Giappone, mamma di Daniele di 23 anni.

Mentre le fasce “Miss Mamma Italiana Simpatia”, sono andate a:

Lily Bertacci 34 anni, segretaria, di Anzola dell’Emilia (BO), mamma di Marco di 13 anni;

Annarita Vozza 43 anni, casalinga, di Cervia (RA), mamma di Leonardo e Benedetta, di 16 e 10 anni;

Giada Bistocchi29 anni, infermiera, di Perugia, mamma di Davide di 9 anni;

Daniela D’alcandri 45 anni, casalinga, di Lanuvio (RM), mamma di Eleonora, Federica, Emanuele e Riccardo, di 21, 18, 9 e 6 anni;

La serata è sta condotta da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”, Ospite d’Onore il comico Enrico Beruschi. L’evento è stato ripreso da un pool di TV private italiane.



“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane, in età fertile.



Già dal prossimo mese di luglio, la Te.Ma Spettacoli, tornerà “in pista” con le nuove selezioni per l’anno 2020, sabato 29 giugno appuntamento a Vigodarzere (PD) e domenica 30 giugno a Lambrugo (CO).

Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it