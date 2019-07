Gatteo, il sindaco incontra e ringrazia la Hunziker

Alla fine ce l’ha fatta: il sindaco di Gatteo ha incontrato di persona Michelle Hunziker per invitarla nella località balneare che lei ha pubblicizzato sui social. Due giorni fa la popolare showgirl ha ricordato i suoi trascorsi da bambina in ferie nella località balneare di Gatteo Mare che ha paragonato alle Maldive. Il sindaco Gianluca Vincenzi subito l'ha invitata in riviera, anche lui a mezzo social, e auspicava un incontro.

Avvenuto praticamente in tempo reale: giovedì sera dal ristorante “La Spiaggia” del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico hanno avvisato il primo cittadino di Gatteo che la Hunziker era loro ospite ed era disponibile a incontrarlo. Vincenzi non ci ha pensato mezzo secondo e si è fiondato nel locale cesenaticense dove l'ha incontrata.

Ed è stato girato un breve video, postato da Vincenzi su Facebook e che ha avuto parecchie visioni e condivisioni: «Carramba che sorpresa! Il sindaco Gianluca Vincenzi è riuscito a portare di persona i ringraziamenti di tutta Gatteo a Michelle Hunziker, autrice di una splendida dichiarazione d’amore per la nostra Gatteo Mare!».

La showgirl è apparsa piuttosto divertita a farsi riprendere assieme a Gianluca Vincenzi: «Ragazzi è venuto il vero sindaco di Gatteo Mare a trovarmi dopo il post – dice nel video – Ma tu sei di Gatteo?» e alla risposta positiva ha insistito: «Ma sei nato e vissuto sempre a a Gatteo». «Sono nato a Longiano, anzi Savignano, ma poi da 47 anni vivo Gatteo».

Un video di 25 secondi che ieri sera aveva già avuto parecchie migliaia di visualizzazioni.