Gatteo, il Comune annuncia assemblee pubbliche «per decidere il futuro di piazza Vesi»

In attesa di un’assemblea pubblica per decidere il futuro della piazza prospiciente il palazzo comunale. Piazza Vesi è stata restaurata un anno fa, e ora l’Amministrazione valuta se spostare altrove il mercato ambulante settimanale, oltre a ragionare sul modo di fare passare le auto in piazza. Intanto sono stati rimossi i cubotti che nelle intenzioni indicavano il percorso per l’attraversamento della piazza da parte delle auto.

Già nel 2011 la piazza è stata al centro di critiche da parte del gruppo “Gatteo che Vorrei” capitanato da Gianluca Vincenzi, che poi divenne sindaco quell’anno. All’indomani della sua elezione Vincenzi fece chiudere le fontanelle e i getti della fontana a sfioro. Nel 2020 iniziarono lavori di riqualificazione, conclusi solo nel 2022, anche per errori della ditta esecutrice. Erano stati messi dei cubotti che segnalano il percorso alle auto per arrivare al parcheggio (poi mai attivato) che sono stati tolti gli ultimi giorni dell’anno e non sono ancora stati rimessi. Così la minoranza teme «cambiamenti di rotta della giunta comunale».

«Per il commercio settimanale – afferma il sindaco Roberto Pari come abbiamo già fatto nella frazione Sant’Angelo, vorremmo aumentare il numero dei banchi degli ambulanti. L’attuale conformazione della piazza però non lo consente. Allora abbiamo incaricato l’ufficio commercio di valutare soluzioni alternative e poi di incontrare gli ambulanti per ragionare assieme su soluzioni alternative. L’incontro avverrà nelle prossime settimane e l’ufficio ha preparato due o 3 soluzioni.

Quella che riteniamo più adatta lascerebbe il mercato settimanale in pieno centro e vedrebbe posizionare i banchi in via Giovanni XXIII, una parallela della via principale che parte dal parcheggio vicino al municipio e prosegue fino alla farmacia e altri negozi». «Dopo l’incontro con gli ambulanti organizzeremo un’assemblea pubblica per confrontarci con i cittadini. Siamo molto aperti e nell’occasione riparleremo anche di come organizzare l’eventuale passaggio di auto in piazza. I cubotti tolti per l’evento di Capodanno con lo spettacolo in piazza non sono ancora stati rimessi perché prima vorremmo fare l’assemblea pubblica. Di fianco alla piazza abbiamo creato un giardino verde molto apprezzato. Abbiamo due parcheggi e non è detto che si debba per forza attraversare la piazza».

La minoranza protesta e chiede di conoscere subito i progetti su piazza Vesi: «Dal 2011, per circa 9 anni, nonostante le ripetute cadute dei passanti, dovute alla mancata segnalazione dei dislivelli presenti sulla piazza e non visibili – affermano dal gruppo “Gatteo Cambia” – dal sindaco arrivarono solo promesse di un nuovo restyling e della riapertura della piazza al traffico, che noi non gradimmo affatto. Anche con il cambio del sindaco ci veniva confermava la volontà di riaprire al traffico la piazza e una imminente sperimentazione sugli orari e le giornate di apertura e qualificava i cubi di metallo come sedute. Ciò veniva ribadito dal sindaco a luglio scorso sull’ennesimo invito del gruppo consiliare di minoranza. Dopo 15 mesi dall’ultimazione dei lavori non è stata effettuata alcuna sperimentazione sul traffico. Da sempre il gruppo di minoranza si oppone alla riapertura al traffico della piazza, e da circa un mese sono scomparsi i cubotti mentre restano fioriere in metallo che già presentano segni di ammaloramento. Nella sistemazione di piazza Vesi e dei parcheggi limitrofi sono stati investiti oltre 200.000 euro. È vero che la realizzazione dei lavori è frutto di un accordo con un privato, ma è altrettanto vero che l’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere a quest’ultimo interventi più urgenti e funzionali. Come gruppo consiliare di minoranza ci chiediamo: c’è un’idea di cosa si farà della piazza? Sarà riaperta al traffico o no?».