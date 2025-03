«Sprechi di denaro pubblico, altro che tecnologia innovativa». La particolare protesta arriva da alcuni utenti della stazione ferroviaria di Gambettola, allibiti per un grosso investimento che non ha avuto seguito. Puntano infatti il dito su un’innovazione che dopo quattro anni è solo un’incompiuta: i tornelli che dovrebbero consentire l’accesso ai binari solo a chi è munito di biglietto sono sempre aperti e non hanno mai svolto la loro funzione pur essendo, almeno all’apparenza, perfettamente funzionanti.

All’inizio di marzo 2021 veniva annunciato che nella stazione ferroviaria di Gambettola sarebbe partita un’innovazione sperimentale. Gambettola è tenuta in ottima considerazione si disse, allora: «È l’unica in Emilia Romagna e tra le 22 stazioni a livello nazionale, che sono state scelte per testare il sistema di controllo degli accessi con tornelli a gestione remotizzata». Davanti alla stazione era stata ricavata una rotatoria stradale, di fianco era stato ampliato il parcheggio per auto, aggiunti nuovi posteggi al coperto per le biciclette. Restaurati anche i locali, e il primo piano assegnato al Comune di Gambettola che vi ha realizzato l’area espositiva “La stazione degli artisti”. Di fianco alla stazione era stata costruita una mega tettoia e posizionati ben 7 tornelli, 2 per accedere direttamente ai binari e 5 per scendere nel vano sottostante e accedere ai binari dalla parte opposta.