“Nel cassonetto della carta buttano di tutto”: oltre 50 infrazioni rilevate nel 2023 solo a Gambettola

Sono poco più di 50, nel 2023, le infrazioni per il non corretto conferimento di rifiuti nei pressi dei cassonetti nettezza urbana di Gambettola. E’ il frutto, fanno sapere dalla Polizia Locale, della collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie in forza di una convenzione col Comune di Gambettola fissata da un regolamento comunale ad hoc in regola con quanto previsto dal Garante Privacy.

In pratica, le GEV, più colte a settimana, visionano le registrazioni delle numerose fototrappole sparse sul territorio comunale e segnalano i conferimenti irregolari alla Polizia Locale che provvede poi alla stesura e notifica dei verbali.

Inoltre, a tutela del decoro, giornalmente la Polizia Locale fotografa i rifiuti abbandonati di fianco ai cassonetti inserendo l’immagine in un gruppo whatsapp al quale partecipa il responsabile Hera (per la pulizia dell’area) e le GEV per recarsi sul posto ed ispezionare il contenuto dei sacchetti alla ricerca di elementi utili a scoprire il responsabile.

Le infrazioni più comuni, dice la Polizia Locale di Gambettola, oltre al lasciare rifiuti al di fuori del cassonetto, sono rappresentate da chi utilizza il cassonetto sbagliato; per esempio quello degli sfalci e potature per rifiuti diversi, oppure quello della carta per altri rifiuti.

Da ricordare che il maggior costo per sanare i conferimenti non corretti, a norma di legge, viene spalmato sulle bollette di tutti.