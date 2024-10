Vista l’allerta meteo rossa per sabato, è stata annullata la fiera della canapa programmata nel week.end a Gambettola. “Vi comunichiamo - si legge in una nota - che, in seguito all’emanazione dell’allerta meteo rossa prevista per domani, sabato 19 ottobre, e alla sua probabile estensione per domenica 20 ottobre, siamo costretti ad annullare l’evento “Fiera della canapa”. Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la comprensione”.