Gambettola, ubriaco fradicio aggredisce prima il barista e poi i Carabinieri: 36enne arrestato

Una notte movimentata in un bar di Gambettola. Lo scorso 25 febbraio i Carabinieri della Stazione di Longiano hanno arrestato un 36 enne, già noto per resistenza, violenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato. I militari sono intervenuti presso un bar dove l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, al rifiuto del barista di somministragli altre bevande alcoliche, lo ha minacciato e strattonato violentemente per costringerlo a servirgli altri alcolici.

Alla vista dei carabinieri, il 36 enne, dopo essersi rifiutato di fornire i propri documenti, ha ripetutamente proferito frasi oltraggiose nei loro confronti, per poi scagliarsi violentemente contro strattonandoli vigorosamente e colpendoli con calci e gomitate.

Bloccato, anche grazie all’intervento di un equipaggio del Norm della Compagnia di Cesenatico, giunto in ausilio sul posto, è stato condotto in caserma, dove ha continuato a mantenere una condotta ostile e violenta. Espletate le formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cesenatico e, all’esito della convalida dell’arresto è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con obbligo di permanenza in casa dalle 20 alle 6.