Gambettola, scuole sicure: alleanza tra Comune e Prefettura

In un impegno congiunto per la sicurezza delle scuole e il benessere degli studenti, la Prefettura di Forlì-Cesena, nella persona del Prefetto Argentieri e il sindaco del Comune di Gambettola, Letizia Bisacchi hanno firmato il protocollo d’intesa “Scuole Sicure” per l’anno scolastico 2023/2024. Questo accordo rappresenta un’importante iniziativa per monitorare i luoghi sensibili del nostro territorio, in questo caso gli istituti scolastici, con il coinvolgimento di forze dell’ordine e Polizia Locale per implementare strategie efficaci di sicurezza e prevenzione. Il progetto è sostenuto da un contributo di 11.668,02 euro assegnato al Comune di Gambettola dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il Comune di Gambettola si impegna a produrre report mensili sull'andamento del progetto e una relazione finale dettagliata, inclusa la documentazione di spesa e il rendiconto economico-finanziario. Inoltre, saranno effettuate verifiche periodiche per assicurare la trasparenza e l'efficacia del progetto.

Il sindaco di Gambettola dichiara “ abbiamo colto l'opportunità di questo finanziamento per migliorare il monitoraggio sui luoghi sensibili del nostro territorio. Crediamo fermamente in una città forte e coesa, che tutela i suoi giovani e allontana ogni possibile influenza negativa. Questo protocollo d’intesa rappresenta un ulteriore passo nella direzione di un ambiente educativo sicuro e sereno per i nostri studenti.”