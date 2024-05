Gambettola, ruba un portafogli, tiene i soldi poi lo restituisce fingendo di averlo trovato per strada. Denunciato

Entra in un centro sociale con una scusa, ruba un portafoglio, tiene i soldi e in un secondo momento si presenta ai carabinieri per restituirlo vuoto sostenendo di averlo trovato per strada. Il giovane, un 29enne, è stato denunciato nei giorni scorsi dai carabinieri della Stazione di Gambettola per furto aggravato e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.

La denuncia è scaturita a seguito delle indagini eseguite dai militari all’indomani della restituzione di un portafogli, consegnato il 25 aprile da parte dell’indagato il quale, nella circostanza, aveva riferito di averlo rinvenuto sul marciapiede. Convocata in caserma per la restituzione, la proprietaria del portafogli constatava l’ammanco dei 100 euro all’interno. Nel frangente la donna, una 51enne residente in un comune delle colline dell’Appennino del Cesenate, denunciava ai carabinieri che, prima di constatare il furto del suo portafoglio, era impegnata a svolgere attività di volontariato nel locale centro sociale e che in quell’occasione un giovane era entrato nella struttura per chiedere un’informazione per poi allontanarsi subito dopo. L’attività investigativa posta in essere dai militari di Gambettola, ha consentito di accertare che l’indagato, successivamente riconosciuto dalla vittima nel giovane che la mattina del furto si era presentato al centro sociale, giunto nella piazza centrale del paese, aveva estratto da una tasca il portafogli, ne aveva asportato il contenuto e successivamente si era diretto verso la caserma dei Carabinieri, dove poi ha falsamente dichiarato di averlo rinvenuto per strada. Accertata la reale dinamica degli eventi, il giovane è stato denunciato.