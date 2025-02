Gambettola, raccolta di sangue: numeri record, nuovo presidente e 69 premiati

Anno boom per le donazioni: superata quota mille e per una città di 10mila abitanti è un record raggiungere la percentuale del 10%. L’Avis comunale di Gambettola ha chiuso il 2024 con numeri importanti e ora si prepara a premiare quattro super donatori nell’assemblea del 23 febbraio, durante la quale sarà anche illustrato il progetto del monumento al donatore e ci sarà il cambio di presidente.

Il sodalizio nato nel 1987 ha registrato un anno in forte crescita. Nel corso del 2024, i 471 donatori (+ 52), hanno totalizzato 1.059 donazioni complessive.

Il presidente è dal 2020 Massimo Console, che ora lascia l’incarico per diventare consigliere provinciale dell’Avis. Il successore sarà scelto tra i 15 componenti da eleggere nel direttivo (finora sono stati 13), già tutti individuati nella scheda voto: Enzo Sbrighi, Ughetto Pollini, Luca Casto, Lucia Zammarchi, Milena Grassi, Andrea Magnani, Matteo Bacchi, Gandolfo Caricato, Giuseppe Antonio Cinà, Luciano Fabbri, Riccardo Fantini, Alessandro Furino, Maria Caterina Gualtieri, Irma Maria Loaiza, Barbara Pieri. Confermati entrambi i sindaci revisori: Christian Ventrucci e Pollini.

Il presidente ai titoli di coda

«I numeri del 2024 sono entusiasmanti - afferma il presidente Console - Il numero dei donatori è salito da 419 a 471 e le donazioni sono arrivate a 1.059, contro le 840 dell’anno precedente. Continueremo ad andare a fare didattica nelle scuola e saremo attivi in varie manifestazioni in città. Poi abbiamo il progetto del monumento al donatore da realizzare: sarà una sorpresa per tutti. Lascio dopo 5 anni e sono molto felice di questi risultati eccezionali. Il ricambio farà bene all’associazione e comunque da parte mia non sarà un abbandono: sarò sempre comunque vicino all’Avis comunale di Gambettola».

Assemblea e 69 premiati

Durante l’assemblea annuale del 23 febbraio, sarà presentato il bilancio e verranno premiati i volontari che hanno raggiunto significativi traguardi nel conteggio delle donazioni. Dopo la messa (alle 8.30) in parrocchia a suffragio di tutti i donatori defunti, alle 10, nella sala convegni del centro culturale “Fellini”, si terrà l’assemblea annuale. A seguire, è in programma il pranzo sociale in un ristorante della zona.

Saranno premiati i volontari che quest’anno raggiungono traguardi importanti e sono tanti. Innanzitutto, i 4 hanno superato le 100 donazioni: Ettore Fabbri, Cesare Santoli (detto “Il molleggiato”), Nicola Scarpellini e Stefano Tappi. A quota 75 donazioni ci sono Andrea Calisesi, Enrico Franchini Angelo Luigi Greco, Valentino Lunedei, Doratea Nucci. Sono invece 50 le donazioni per Barbara Baldiserri, Alan Guidi, Pierluigi Zammarchi. Hanno raggiunto le 24 donazioni Marco Calisesi, Denis Casadei, Matteo Casalboni, Veronica Celli, Savina Cetrulo, Luca Crudeli, Patrizio Giovanardi, Samuele Guiducci, Diego Paganelli, Gian Luigi Pessina, Giovanni Santucci, Letizia Tronetti, Matteo Valloni, Marco Venturi, Andrea Venturini, Iader Zani, Monica Zanotti. Chiudono la lista altri 40 premiati, con 8 o 16 donazioni.