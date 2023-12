Gambettola, piano di investimenti da oltre 4 milioni nel 2024-2026

Mercoledì scorso il consiglio comunale di Gambettola ha approvato la manovra di bilancio triennale che consentirà anche nel 2024, dopo anni difficili e con i conti in ordine, di non ricorrere all’esercizio provvisorio. “Il bilancio di previsione 2024-2026 - sottolinea il Comune in una nota - è stato preceduto dal processo di partecipazione completo: incontri con le associazioni di categoria, sindacati confederali, commissione bilancio, e partiti che sostengono la maggioranza. Proprio questa fase risulta la più importante, la più stimolante, in quanto è l’occasione di ascoltare ed eventualmente recepire le osservazioni costruttive che vengono poste sulla manovra. Infatti, dopo il ciclo di incontri e un’analisi interna, l’Amministrazione conferma le aliquote relative ai servizi a domanda individuale per l’anno 2024-2025, come vedremo in seguito, limitando ulteriormente l’impatto alle famiglie che fruiscono di detti servizi. Nonostante la politica economica del Governo Meloni, che mette in seria crisi la programmazione degli enti locali (1,55 miliardi di tagli alle risorse degli Enti locali per i prossimi 5 anni e una diminuzione dei trasferimenti), la manovra 2024 – 2026 del Comune di Gambettola poggia su alcuni punti cardin”.

Protezione economica e sociale per famiglie ed imprese

Conferma dei servizi in essere, congelamento di tutte le aliquote relative ad entrate tributarie in materia di tasse e tributi nonché il congelamento di tutte le rette relative ai servizi a domanda individuale il cui costo a carico dei cittadini rimane invariato per l’anno scolastico 2024-2025 rispetto l’anno scolastico in corso 2023-2024 in cui è previsto il solo adeguamento ISTAT. Vengono anche mantenute tutte le agevolazioni di competenza comunale. A questo si aggiunge la conferma e l’implemento della spesa in ambito sociale, soprattutto per quanto riguarda l’ambito scolastico per i bambini e ragazzi con disabilità aumentando lo stanziamento di bilancio ad euro 300.000 per il 2024.

Mantenimento e conferma delle tariffe per oneri di costruzione nei confronti di famiglie ed imprese. Forte lavoro di recupero dell’evasione con una previsione 2024 che si attesta sui 200.000 euro. Piano degli investimenti pari a 4.221.748,61 euro che ha un obiettivo molto chiaro: mantenere in ordine la città puntando sulle manutenzioni di beni e stabili nonché della viabilità in genere.

Altro aspetto importante è il finanziamento del parco cicloturistico del Rubicone quota del comune di Gambettola euro 560.000 euro nonché interventi contro il dissesto idrogeologico con la realizzazione della fognatura nella zona di via montanari finanziata con un contributo statale.

L’assessore al Bilancio

Il vice sindaco e assessore al Bilancio Marcello Pirini sottolinea: “Queste scelte, a mio avviso importanti e non da sottovalutare, hanno, nel difficile contesto di riferimento una valenza più che doppia: la nostra manovra si inserisce nel territorio, nei confronti di cittadine ed imprese, evitando qualsiasi forma di prelievo rispetto agli anni precedenti, nonostante i maggiori costi che in questi anni si sono generati a cui il bilancio dell’ente locale ha dovuto fare fronte”.

Complessivamente il bilancio comunale ha un valore di 15.413.757,02 milioni di euro, di cui 8.257.033,41 di parte corrente, 1.000.000 di anticipazioni di cassa, 2.187.975,00 di partite di giro e 3.968.748,61 di entrate in conto capitale.

Tariffe e tasse di competenza comunale restano invariate anche per il prossimo anno, la linea degli investimenti ha la caratteristica della continuità nelle manutenzioni– e tutto ciò avviene - in un contesto di restrizioni e tagli lineari, che vediamo ancora una volta delinearsi da parte del governo a discapito dei Comuni italiani, e nonostante le dinamiche inflattive che hanno causato un rilevante aumento dei prezzi, fino al loro quasi raddoppio. In aula il Bilancio è stato approvato dal gruppo di maggioranza, mentre le minoranze si sono astenute, senza sollevare alcuna osservazione in merito.