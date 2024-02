Gambettola, ora è ufficiale: Battistini candidato sindaco per il centrosinistra

Ieri sera si è svolta l’Unione comunale del Partito democratico di Gambettola, presso la sede del partito. Il direttivo ha confermato all’unanimità e per acclamazione la scelta di Eugenio Battistini come candidato sindaco per la lista di centrosinistra “Cittadini per Gambettola”.

“La figura di Battistini -si legge in una nota - era stata individuata dal gruppo di lavoro, costituito dalla Segreteria del Pd in seguito all’Unione comunale dell’11 gennaio.

Eugenio Battistini, classe 1961, abita a Gambettola. Sposato dal 1987 e padre di due figli, è responsabile area Relazioni istituzionali di Confartigianato Federimpresa di Cesena. Già capogruppo di maggioranza nel secondo mandato di Iader Garavina e vicesindaco con delega al Bilancio nella Giunta guidata da Roberto Sanulli dal 2014 al 2019”.

Come riportato nel discorso tenuto dallo stesso Battistini, all’inizio dell’Unione comunale, “la Città di Gambettola ha una buona qualità della vita, grazie ai Gambettolesi, che sono cittadini intraprendenti, operosi, inclusivi e solidali. Amministrare paesi come Gambettola, è sicuramente meno gravoso rispetto ad altre realtà grazie all’identità dei suoi cittadini che operano, spinti da un profondo senso della comunità. A Gambettola si condividono, infatti, tante esperienze e iniziative. Non a caso nel paese esistono numerosi gruppi di volontariato, che operano in campo sociale, educativo, ricreativo, sportivo, culturale, e che fungono da supporto nelle emergenze. Questa è la vera forza di Gambettola che ha bisogno di amministratori che facilitino la vita dei cittadini”.

“Il nostro impegno – prosegue il candidato di centrosinistra – è quello di mantenere la tradizione del buon governo di Gambettola, con una visione che garantisca i servizi per la comunità, con un occhio particolare alle categorie più fragili e soprattutto con un’attenzione importante per il lavoro e i giovani. Lavoro garantito dalle circa mille imprese presenti e attive nel territorio. Riguardo ai giovani, devono ritrovare punti di riferimento e luoghi di cultura e condivisione significativi nelle nostre comunità. L’impegno sarà garantito anche sul fronte delle sfide educative, ambientali e sociali. Onestà, correttezza, responsabilità delle scelte e concretezza sono i valori che orientano la nostra bussola, per garantire ai cittadini una buona qualità della vita a Gambettola, attraverso servizi puntuali e di prossimità”.