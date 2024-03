Gambettola, oltre 600 firme di fans della sindaca uscente non ricandidata: aspiranti sindaci sfidati su 9 punti

«Cara Letizia non lasciare l’incarico da sindaca: ripensaci!». Questo appello, contenuto in una petizione lanciata da alcuni cittadini «per il bene di Gambettola», ha avuto un successo inaspettato. In poco più di un mese, lo hanno firmato oltre 600 persone, che vorrebbero che la sindaca uscente si ripresentasse alle elezioni di giugno, mentre ha fatto un passo indietro e a correre per il centrosinistra sarà Eugenio Battistini.

I promotori della raccolta firme, tra cui la giovane Chiara Motta e Bruno Gobbi, sindaco dal 1976 al 1979 ed esponente del partito socialista, sostengono che «il nodo politico non è stato ancora sciolto, ma sicuramente a Pasqua ci dovranno essere risposte definitive. In ogni caso, possiamo affermare che un risultato è stato raggiunto: catalizzare l’attenzione dei gambettolesi sulle cose fatte da questa amministrazione e sugli importantissimi progetti avviati, che ora dovranno essere conclusi nella prossima legislatura». Ne vengono elencati nove: il recupero dell’ex tabacchificio Sacta; la realizzazione della casa di comunità a cura di Asl Romagna; la pista ciclabile Rigossa Mare; la rotatoria sulla via Emilia; il co-housing per anziani; il centro per la disabilità; il superamento delle barriere architettoniche; il verde con il completamento del secondo parco urbano; una gestione della cultura nuova, moderna e aperta ai giovani.

«Sono temi che non possono cadere nel vuoto - rimarca infine Bruno Gobbi - e chiediamo pertanto che i candidati a sindaco che vorranno l’appoggio dei cittadini che hanno firmato la petizione sottoscrivano a loro volta un impegno a concludere i progetti le opere avviate dalla sindaca uscente e dalla sua amministrazione. Se questo non ci sarà nel rispetto delle scelte che Letizia Bisacchi farà, noi tutti porteremo avanti le battaglie, i progetti, la visione aperta e democratica che lei ha ben rappresentato».

Dopo che Bisacchi ha chiarito subito che non intende cambiare idea, la petizione si sposta dunque dai nomi ai contenuti. Con un messaggio che arriva poche ore prima dell’incontro di stasera nella sala riunioni del centro culturale “Fellini”, dove il candidato del centrosinistra, Eugenio Battistini, lancerà l’idea di cinque tavoli di lavoro.