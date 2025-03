Gambettola, morto l’imprenditore Togni presidente del comitato Folclore

È morto Marziano Togni, 75enne, noto ex imprenditore ed ex vice presidente dell’associazione Folclore gambettolese. Era nipote di Paolo Grilli, fondatore della fabbrica della conserva di pomodoro di via Buozzi. Alla scomparsa di quest’ultimo, decise di mandare avanti la produzione per molti anni, assieme al fratello Maurizio Togni, scomparso a sua volta due anni fa. La fabbrica aveva collaborato anche con l’azienda nazionale Mutti, prima di cessare l’attività per un declino nella produzione di pomodoro, un tempo una delle colture più importanti in zona.

La vita di Marziano Togni è stata anche segnata dalla morte del figlio Andrea, che poco più che 18enne perse la vita in un terribile incidente nel capannone dell’attività: mentre guidava un muletto per alzare le casse di pomodoro, per cause sfortunate, le forche si incastrarono e nel tentativo di staccarle gli collassarono improvvisamente in testa. Un dramma che scosse tutta Gambettola. Ma Marziano non faceva trapelare il suo dolore, anzi era molto attivo nel mondo del volontariato e sempre con il sorriso sulle labbra.

Come vicepresidente del Comitato Folclore Gambettolese, era l’addetto a “misurare” con il metro da sarta le madrine del carnevale, che simpaticamente si sottoponevano al particolare rito inventato da lui e da un altro consigliere del Comitato.

Dopo la chiusura della fabbrica e per vari anni, Togni ha collaborato con il Comitato Folclore, ospitando sia i carri allegorici, sia le caramelle e palloni da lanciare sulla folla.

Da vari mesi non stava bene e la morte l’ha colto all’ospedale dove era ricoverato. Lascia nel dolore la moglie e due figli. Il funerale si svolgerà domani, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Bulgaria. Eventuali offerte saranno devolute all’Avis di Cesena.