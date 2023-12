Gambettola, minaccia al telefono l’ex compagna mentre lei è in caserma dai Carabinieri: arrestato 34enne

Perseguita la ex e intervengono i Carabinieri. Nella serata di giovedì 30 novembre i Carabinieri di Gambettola hanno arrestato un 34enne per “atti persecutori”. L’uomo, a seguito dell’interruzione della relazione sentimentale con una sua coetanea del luogo, non rassegnato alla fine del rapporto, dal mese di giugno aveva avviato una serie di condotte persecutorie, con minacce di morte e messaggi minatori inviati tramite una app di messaggistica telefonica, oltre che pedinamenti ed appostamenti presso l’abitazione della stessa, a seguito dei quali, il 28 novembre 2023, ha sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Gambettola. La sera del 30 novembre mentre la donna era presso la caserma di Gambettola, ha ricevuto da quest’ultimo alcuni messaggi dal contenuto minatorio con la richiesta di incontrarsi. Rassicurata la donna, i Carabinieri hanno avviato immediate e tempestive ricerche che hanno consentito di rintracciare ed arrestare l’uomo, che era appostato in posizione nascosta nei pressi dell’abitazione della donna. All’esito delle formalità di rito l’uomo, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.