Gambettola, la sindaca uscente Bisacchi: “La raccolta firme mi lusinga, ma non mi ricandido”

Nuovo sindaco di Gambettola: il Pd presenta il candidato, ma c’è una raccolta firme per mantenere la sindaca uscente. Una situazione davvero particolare che scuote la politica locale. La sindaca Letizia Bisacchi sul tema ha scritto una lettera aperta diffusa questa mattina: “Leggendo il giornale come di consueto, sono stata sorpresa dalla notizia di una raccolta di firme a supporto di una mia ricandidatura a sindaco di Gambettola. Devo ammettere che da quando ho dichiarato la mia rinuncia ad un altro mandato ho ricevuto tantissimi messaggi ed ogni giorno continuo a raccogliere richieste di ripensamento da parte di tanti di voi, gente comune di tutte l’età che non appartiene alle logiche di partito. Vi sono grata di tutta la fiducia e l’affetto che mi avete sempre dimostrato, un rapporto che si è consolidato nei momenti difficili e nelle emergenze che abbiamo passato insieme, dal Covid, al terremoto e per ultimo l’alluvione. Questa vicinanza si è tradotta in un rapporto ‘speciale’ con i miei concittadini, di qualsiasi estrazione politica e di qualsiasi età. il mio modo di fare l’amministratore è andato oltre alla politica, perché ho considerato i problemi dei cittadini come se fossero i miei, cercando di trovare una soluzione anche laddove non era possibile trovarne. L’iniziativa della raccolta di firme mi lusinga, ma ne prendo le distanze per coerenza personale, per una decisione presa e comunicata alla stampa già dall’inizio del 2024. Ringrazio tutti per la fiducia e per l’affetto, come già detto nel mio precedente comunicato farò sempre il tifo per la nostra piccola ma grande Gambettola”.