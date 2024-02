Gambettola. L’ambasciatore del Messico visita Casa Fellini

GAMBETTOLA. Una visita importante questa mattina a Casa Fellini. La sindaca di Gambettola Letizia Bisacchi e l’assessora alla cultura Serena Zavalloni hanno ricevuto l’ambasciatore del Messico in Italia Carlos Garcia de Alba, in visita a Casa Fellini. Carlos Garcia de Alba è ambasciatore presso l’Ambasciata del Messico in Italia, sede dell’Ambasciata è a Roma, e in questi giorni è stato in Romagna, a Rimini per incontri di lavoro. A portarlo a Gambettola la grande passione per il maestro e per il suo cinema, passione che fin da adolescente lo ha portato a conoscere tutti i film di Fellini.

«Mio padre ha viaggiato tanto negli anni Sessanta, in giro per il mondo con la sua cinepresa, scoprendo oltre cento paesi – ha dichiarato l’ambasciatore – e mi ha trasmesso la passione dei viaggi e del cinema, dei film. La mia città di origine, Guadalajara inoltre è molto attiva nel settore cinematografico, tanto che vantiamo un importantissimo festival di cinema. Venire a Gambettola mi permette di scoprire una parte di Fellini, quella dell’infanzia, che mi mancava».

L’Ambasciatore, accolto anche dall’ufficio cultura del Comune di Gambettola e da Alan Angelini di Sputnik Cinematografica, si è complimentato per la destinazione e il progetto della Casa dei nonni di Fellini, oggi restaurata e diventata residenza per artisti nel campo del cinema, del circo e del teatro.

«Per noi si tratta di un grande onore ricevere una visita così importante- commenta l’assessora alla cultura Serena Zavalloni – non solo per la valenza dei rapporti istituzionali ma perché ancora una volta riceviamo conferma del fatto che l’opera d’arte di Federico Fellini, il suo cinema e l’origine della sua cinematografia, non appartengono solo al nostro territorio ma hanno un valore universale, riconosciuto in tutto il mondo, Per non parlare del fatto che effettivamente il progetto di Casa Fellini in questi ultimi anni ha davvero permesso a Gambettola di essere conosciuta a livello più ampio come realtà culturale attiva. Si parla di Gambettola nel mondo. Ringraziamo l’ambasciatore per questo suo interesse e stima mostrati per la nostra realtà e per essersi mostrato interessato a mettere in atto collaborazioni quest’anno con l’Ambasciata visto che proprio nel 2024 ricorre il 150esimo anniversario delle relazioni bilaterali tra Italia e Messico. Occasioni di collaborazione che cercheremo di realizzare insieme alle associazioni che ci permettono di gestire e promuovere Casa Fellini, Sputnik Cinematografica, Caracò, Ventottoluglio».