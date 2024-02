Gambettola, investita sulle strisce pedonali «salva per il limite dei 30 km all’ora»

Pedone investita sulle strisce pedonali: secondo la polizia locale la zona con il limite ai 30 km orari gli salva la vita. Di sicuro viaggiava a bassa velocità l’auto il cui conducente, martedì sera, di fronte al Bar Europa, non ha visto una ragazza che attraversava sulle strisce pedonali e l’ha investita in una zona spesso teatro di incidenti.

Sono intervenuti il 118 e la polizia locale. La ferita ha riportato pochi giorni di prognosi. Ancora prima di valutare la dinamica, per la polizia locale «sicuramente il limite di velocità di 30 km/h ha salvato il pedone. È infatti risaputo che quando si investe un pedone oppure un ciclista, nella maggior parte dei casi, la differenza tra i 30 e i 50 km/h è quella che passa tra la vita (magari con qualche ammaccatura) e, molto spesso, la morte - dice il comandante polizia locale di Gambettola, Maurizio Marchi - Secondo gli esperti, l’energia di collisione risulta proporzionale al quadrato della velocità. In altre parole se si raddoppia la velocità, l’energia sprigionata in caso di impatto diventa il quadruplo. Quindi tra un incidente a 30 km/h e uno a 50 c’è la stessa differenza che esiste tra una caduta dal primo e una dal terzo piano».

La zona 30 del quartiere “Bulgaria” è a norma con la direttiva “Salvini” del primo febbraio scorso, che nell’ultimo mese ha contrapposto, a livello nazionale, il ministero ed i sindaci di Bologna e Firenze.