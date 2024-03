Gambettola, inaugurato il nuovo polo sportivo

Un polo sportivo e per il tempo libero più moderno, accessibile e rispettoso dell’ambiente, con nuovi percorsi benessere e aree verdi. A Gambettola si inaugura la riqualificazione dell’impianto sportivo comunale di via Curiel e la nascita del nuovo Wellness Park. Il taglio del nastro con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e la sindaca di Gambettola, Letizia Bisacchi. I lavori sono stati realizzati grazie al cofinanziamento della Regione di 300mila euro su un costo complessivo di 334mila, derivanti dal Fondo di Coesione e Sviluppo.

“Un momento importante per un intero territorio - ha detto Bonaccini - e in particolare per le ragazze e i ragazzi che qui possono condividere e far crescere la loro passione sportiva, confrontandosi e socializzando con i loro coetanei. Un nuovo polo urbano e un polmone verde che è anche uno spazio pubblico a servizio dei cittadini di Gambettola e dei comuni vicini. Investire nello sport è investire nella crescita e nel benessere delle persone, oltre che nella promozione dell’intero territorio. Elementi e valori importanti per lo sviluppo sostenibile delle nostre città che noi vogliamo continuare a sostenere con convinzione”.

“Grazie all’intervento della Regione, abbiamo rigenerato l’area degli impianti sportivi e creato il nuovo Gambettola Wellness Park – ha sottolineato la sindaca Bisacchi -. Una superficie aperta, inclusiva e innovativa, destinata a diventare un polo urbano pulsante di vita e di occasioni di sport e di svago”. La messa in sicurezza dell’impianto sportivo ha reso possibile anche il ‘ritorno a casa’ della squadra di Gambettola, che quest’anno per la prima volta nella propria storia, gioca nel campionato Eccellenza. L’impianto sarà utilizzato anche dalle squadre giovanili e dalla scuola calcio, il Gambettola Junior, che vanta più di 200 bambini iscritti.

L’intervento è finanziato dall’ultimo bando del Piano regionale per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva che in questi anni ha permesso di finanziare, in provincia di Forlì-Cesena, 14 interventi grazie a un contributo regionale di oltre 4,3 milioni che hanno mobilitato un investimento complessivo di oltre 7,4 milioni di euro.

Il progetto ha previsto anche la riqualificazione dei due campi da calcio, con la sostituzione della recinzione con cancelli di servizio carrabili, la realizzazione di una nuova area per le panchine per i giocatori e di un percorso per l’atletica.