I Carabinieri di Gambettola hanno denunciato a piede libero un 20enne per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Controllato alla guida della propria autovettura, sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso nove grammi di hashish già suddivisi in nove dosi.