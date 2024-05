Gambettola, imbratta con la bomboletta e la Polizia lo coglie sul fatto: per un minorenne 200 euro di multa e l’obbligo di pulire entro 10 giorni

Un nuovo artista in azione? No, un semplice imbrattatore con la vernice. È accaduto a Gambettola nella prima serata di giovedì: una segnalazione pervenuta dalla centrale operativa 112 dei Carabinieri e la pattuglia della Polizia Locale arriva sul posto sorprendendo, nell’area verde di Via Vittorio Veneto, un ragazzo improvvisato artista con bomboletta spray di vernice utilizzata per fare delle scritte su panchine e muretti di recinzione. Trattandosi di un minorenne, è stato affidato al genitore che, ad essere sinceri, fanno sapere dalla Polizia Locale gambettolese, pareva veramente dispiaciuto per l’accaduto. Per il censurabile comportamento, il regolamento comunale prevede una sanzione amministrativa di 200 euro; oltre all’obbligo di pulire entro 10 giorni. Se questo non dovesse avvenire, in aggiunta alla prima sanzione, ne è prevista un’altra di 500 euro con l’addebito delle spese di pulizia che il Comune farà fare ad impresa privata.