Gambettola, il sindaco riceve i volontari Auser: “Grazie per il vostro impegno”

Il sindaco Eugenio Battistini e la giunta comunale hanno ricevuto in Municipio i volontari Auser che operano sul territorio comunale.

Accompagnati dal referente Alfio Domenichini i volontari sono stati ricevuti dall’Amministrazione con l’obiettivo di condividere bisogni e soluzioni ma soprattutto per un ringraziamento da parte degli amministratori comunali per l’impegno che i volontari quotidianamente dedicano a Gambettola. Nello specifico infatti i volontari Auser, a fronte di un rimborso spese forfettario e simbolico, svolgono un’importante funzione di supporto all’Amministrazione comunale nel miglioramento di alcuni servizi che vengono erogati alla comunità.

“Il nostro vuole essere un ringraziamento per il vostro impegno e passione che dedicate alla cittadinanza - ha commentato il sindaco Eugenio Battistini - è dunque desiderio dell’Amministrazione esprimere un ringraziamento formale a nome di tutta la comunità proprio in Municipio che è la casa di tutti i cittadini”.

Nel Comune di Gambettola in totale i volontari Auser sono 16 e oltre al servizio pre-scuola sono impiegati anche in altri ambiti come presidio sale pubbliche in occasione di eventi; ausilio negli incroci nei pressi dei plessi scolastici; accompagnamento con automezzo per persone fragili e tanto altro. In Municipio oltre ad Alfio Domenichini erano presenti Maurizio Zoffoli, Alessandra Foschi e Alberto Trentini.