Gambettola: il PD presenta il candidato ma c’è una raccolta firme per riavere la sindaca uscente

È stato convocato per questa sera un incontro dell’Unione comunale, indetto dal Partito Democratico di Gambettola, per presentare al direttivo chi sarà il candidato sindaco. È stato individuato dal gruppo di lavoro istituito in seguito all’ultima Unione comunale dell’11 gennaio. Il nome su cui scommettono tutti è Eugenio Battistini.

Però fa capolino un colpo di scena, anche se l’impressione è che sia fuori tempo massimo. Da un paio di giorni un gruppo di cittadini capitanato da Bruno Gobbi, esponente socialista che è stato sindaco del paese dal 1976 al 1979, ha iniziato a raccogliere firme per chiedere alla sindaca uscente Letizia Bisacchi di ricandidarsi, dopo il passo indietro che ha fatto per evitare spaccature nel centrosinistra. Sono già state raggiunte circa 50 adesioni a questo appello e questa mattina il promotore dell’iniziativa a sorpresa conta di raccoglierne molte altre al mercato ambulante, dove sarà presente. L’annuncio della riunione di stasera lo ha colto in contropiede, ma non demorde. «Hai affrontato prove durissime per un neo sindaco - si legge nella lettera - come l’epidemia mondiale del Covid 19, uno sciame sismico con epicentro a Gambettola, l’alluvione eccezionale del maggio scorso, mantenendo sempre i nervi saldi, il tuo sorriso, la tua disponibilità verso la gente, con una presenza costante ed attiva. Meriti al 100% di continuare i lavori ed i progetti iniziati, come sulla zona strategica Sacta, sulle zone verdi, sulla cultura diffusa fra la gente».

Intanto, dalla segreteria Pd ricordano invece che «il direttivo del Pd Gambettola, con l’obiettivo di costruire in modo organico e coordinato il percorso operativo e l’agenda di lavoro per le attività a sostegno della campagna per le elezioni comunali, aveva impegnato la segreteria del partito all’individuazione di un candidato sindaco che sappia raccogliere il più alto consenso da parte degli iscritti e dei simpatizzanti del campo del centrosinistra che hanno sostenuto la lista civica “Cittadini per Gambettola”. Per raggiungere l’obiettivo, la segreteria del partito ha costituito un gruppo di lavoro apposito che, ancorato alla metodologia del dibattito e del sano confronto, ha operato attivamente in queste settimane, recando i suoi frutti».