Gambettola, il carro dei “Mutoid” dà valore ad acqua e disabilità alle sfilate di carnevale

Un carro sull’acqua creato dai “Mutoid”, in collaborazione con ragazzi “speciali”. Il carnevale della Romagna, in questa 138a edizione, potenzia ancora le iniziative per favorire la salvaguardia dell’ambiente e l’inclusione di persone diversamente abili.

Il gruppo di Santarcangelo, famoso per la capacità di ricavare opere d’arte da materiali di recupero, si prepara alle sfilate richiamando l’attenzione sulla necessità di non sprecare l’acqua.

Un carro salva-acqua

Il riciclo e riuso dei materiali è una caratteristica tipica delle attività preparatorie al carnevale, che ogni anno sforna grandi carri allegorici.

Quest’anno ci si concentra sull’ambiente, con protagonista il carro allegorico “Ogni goccia conta” (“Every drop counts”). «Vogliamo sottolineare l’importanza di trattare col massimo rispetto l’elemento acqua, che tiene in vita l’intero pianeta - afferma l’artista Nikki Rifiutile, dei “Mutoid” - Proponiamo perciò un carro che esprime un messaggio forte e semplice, ossia che ogni goccia conta. Come è tradizione mia e della “Mutoid Waste Company”, tutti i materiali utilizzati per il carro sono di recupero. Raffiguriamo il ciclo dell’acqua, partendo dall’alto con le nuvole e la pioggia, scendendo attraverso fiumi e cascate, e poi il buon uso dell’acqua, energia vitale per alimentare tutto ciò di cui abbiamo bisogno».

Il carro sfilerà per il carnevale a Gambettola, con l’obiettivo di «rilanciare la grande sfida dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile e trasferire agli spettatori il messaggio della corretta gestione dell’acqua e dei rifiuti».

Inclusività e ambiente

“Ogni goccia conta” è dunque il tema del carro che sfilerà lungo il centro di Gambettola e sta prendendo forma con la collaborazione dei ragazzi della Cad, cooperativa sociale onlus, che hanno realizzato materiali per allestirlo.

Le sfilate sono in programma nel pomeriggio del lunedì 1° aprile e in notturna il sabato dopo, 6 aprile. Come tradizione, saranno lanciati coriandoli, fatti con materiale biodegradabile, e saranno posizionati contenitori per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. Ma quest’anno la manifestazione è dedicata anche all’inclusione dei diversamente abili.

I ragazzi “speciali”

«La Cad ha accolto con entusiasmo l’invito a partecipare attivamente al carnevale della Romagna - sottolinea Elisa Urbinati, responsabile della cooperativa - È una festa che in maniera del tutto naturale e spontanea sa creare un clima di condivisione e collaborazione, solidarietà e impegno comune. Insieme ai nostri ragazzi, abbiamo stretto amicizie, scoperto nuove realtà, affrontato situazioni nuove, dove la maschera crea la possibilità di sentirsi parte di un tutto, pur mantenendo ciascuno la propria originalità e rispettando il proprio sentire e il proprio modo di essere. Nel carnevale inclusivo di Gambettola ogni goccia conta, perché col contributo di ognuno di noi il risultato sarà un mare di gioia e di divertimento».