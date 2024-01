Gambettola, decreto Caivano e codice rosso: tutto esaurito al corso di aggiornamento per le forze dell’ordine

È in corso questa mattina a Gambettola un affollato corso di aggiornamento per le forze dell’ordine (Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato) sul “decreto Caivano”, un corso che coinvolge Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato, con relatore Mirko Visani, sottufficiale dei Carabinieri. Alla Sala Fellini il tema riguarda le modifiche del “codice rosso” e i reati dei minori. La sala da 100 posti è piena e si replica l’8 febbraio in virtù delle numerose adesioni. La giornata di studi è organizzata dalla Polizia Locale di Gambettola col patrocinio del Comune di Gambettola e in collaborazione con l’Ipa.