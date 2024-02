Gambettola, Carnevale: scelto il manifesto, svelati i temi a cui si ispireranno i carri e ragazzi Down protagonisti

Manifesto e temi dei carri svelati, in quello che sarà il «carnevale dell’inclusione». Ieri la macchina organizzatrice ha scaldato i motori in vista del Carnevale della Romagna, che si terrà a Gambettola il lunedì di Pasqua (1° aprile), alle 15.30, e sabato 6 aprile, in notturna.

Al teatro comunale sono stati presentati i bozzetti dei grandi carri allegorici che sfileranno. In gara per la prima fascia ci sono il gruppo “Amici della scuola”, con un soggetto legato a “One Piece” (serie tv su Netflix); l’associazione “La Fenice” di Borghi, che punta su “Frozen”; l’Asd Bar Malatesta, che ha scelto “Tom e Jerry Fast an Furry”; il gruppo “I Giovani Tonici”, con il sempreverde Peter Pan.

A questi si aggiunge un carro per l’inclusione costruito da due associazioni ad hoc, e poi molti carri di seconda categoria. La 138a edizione promuoverà, infatti, l’inclusione, invitando associazioni, artisti a interagire con le iniziative del Carnevale.

Ha condotto il pomeriggio l’attrice Beatrice Balzani, con il teatro strapieno per la presenza delle scuole e con interventi dal palco di Davide Ricci, presidente di “Gambettola Eventi”, Letizia Bisacchi, sindaca di Gambettola, Marcello Pirini e Serena Zavalloni, assessori comunali, Anton Roca, direttore della Scuola di cartapesta, Giuliana Massaro, dirigente scolastica di Gambettola, e Chiara Morale, presidente provinciale di Unicef.

«Diamo il via al grande Carnevale della Romagna, a Gambettola da 138 anni - hanno detto i vertici di “Gambettola Eventi” - con novità ed emozioni. Innanzitutto, l’edizione 2024 sarà nel segno dell’inclusione: ci sarà anche un carro costruito dai ragazzi Down di due associazioni, che sfilerà lungo il circuito».

Manifesto e premi

Ecco l’elenco dei principali vincitori del concorso artistico per il manifesto del Carnevale 2024.

Nella categoria scuole superiori, ha vinto la coloratissima grafica intitolata “Carnival Clean”, di Hajjaji Bader, dell’istituto “Versari-Macrelli” di Cesena: l’autore ha ricevuto una targa e la classe un assegno di 400 euro, da usare per acquistare materiale didattico. Questa creazione è diventata il manifesto della kermesse.

Tra le scuole medie, il primo premio è andato a “La nascita del Carnevale”, di Diletta Manzi, Vittoria Pracucci, Sofia Bartolini e Mia Maroni, della classe 3a C della “Fausto da Longiano”, che ha avuto 100 euro da spendere in materiale didattico, mentre le autrici si sono portate a casa una targa.

Per la categoria scuola primaria, il lavoro giudicato migliore è stato “Carnevale dispettoso”, di David Troplini, della 4a E della “Pascoli” di Gambettola: anche lui ha ricevuto una targa, mentre la classe potrà fare tesoro dei 100 euro a supporto della didattica.