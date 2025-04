Gambettola, Carnevale della Romagna: pronta a sfilare la 139ª edizione

Svelato il 139° carnevale con le novità del quinto carro di prima categoria, la compartecipazione del Comune di Longiano, la presenza di più associazioni che promuovono l’inclusione e un ancora più ricco programma di attività culturali. Il Comune di Gambettola e l’associazione Gambettola Eventi ieri mattina, nella sede della scuola della cartapesta, adiacente la bottega del carnevale, hanno svelato il “Carnevale della Romagna” con sfilata dei carri allegorici il 21 e 26 aprile.

La presentazione

Al tavolo dei relatori c’erano il sindaco di Gambettola, Eugenio Battistini, il presidente della Provincia, Enzo Lattuca, la vice sindaca e assessore alla cultura, Serena Zavalloni, la funzionaria della Regione Emilia-Romagna per la promozione culturale e carnevali storici, Elisabetta Leonardi, il presidente di Gambettola Eventi, Davide Ricci che ha introdotto la giornata, presentando i significativi progressi compiuti dal Carnevale della Romagna. «In particolare - ha evidenziato - la crescita nella partecipazione, con l’aumento dei carri di prima categoria, che passano da quattro a cinque, e il rafforzamento delle iniziative sociali incentrate sull’inclusione». Sul tema dell’inclusione sono intervenute anche le associazioni Genitori ragazzi down di Cesena e Fondazione Isal di Rimini.

Il programma

È stato inoltre illustrato il programma del “Villaggio del Carnevale” con appuntamenti che si terranno tutti a Gambettola, in piazza o a teatro, e i tradizionali appuntamenti come i concorsi nazionali di poesia-racconti, di pittura e i premi dedicati all’arte cinematografica-teatrale. La prima sfilata sarà come di consueto quello del lunedì di Pasqua (ore 15,30) poi si replica il 26 aprile (19,30). Il 22 aprile laboratorio Unicef per bambini (ore 16,30) e “Premio essere maschera” (ore 21): l’attrice Barbara Abbondanza incontra l’attore Denis Campitelli . Il 23 aprile laboratorio Isal per bambini (ore 16,30), “Premio essere maschera” (ore 21): Barbara Abbondanza incontra l’attrice Sara Mondello. Il 24 aprile corsi gratuiti per ragazzi 6-14 del Moto club Tordi (ore 16), Premiazione concorso nazionale “Il carnevale è poesia” (ore 21) al teatro Petrella di Longiano. Il 25 aprile “Premio essere maschera” (ore 19): incontro con l’attore Matteo Sintucci e ore 20,30 si balla con dj Cleto e AphroMusic. Il 27 aprile ore 18 festa e cena benefica offerta dai carristi, ore 20.30 premiazione carri vincitori.

Alcuni interventi

«La Regione Emilia Romagna crede molto nell’importanza dei carnevali storici – ha detto la funzionaria regionale Elisabetta Leonardi – perché sanno valorizzare storia, tradizioni e cultura di qui la legge che tutela di queste manifestazioni». «È il mio primo carnevale da sindaco – ha sottolineato Eugenio Battistini –. Se Gambettola è arrivata alla 139 edizione vuol dire che il carnevale ce l’ha proprio nel suo dna. Quest’anno si apre anche a nuovi territori». «Siamo orgogliosi – ha rimarcato il sindaco di Longiano Mauro Graziano – sia per il fatto che il manifesto arrivi da una creazione di quattro studenti delle scuole di Longiano, sia di aver messo a disposizione il teatro Petrella per la serata di poesia». «Con passione il carnevale di Gambettola si trasmette da 139 edizioni – ha aggiunto il presidente della Provincia Enzo Lattuca – fin da bambino ne ho sempre sentito parlare dai tanti che venivano a Gambettola. Come Provincia lo vogliamo valorizzare sempre di più. Come sindaco di Cesena mi piacerebbe portarlo nella mia città: ci lavoreremo nelle prossime edizioni».

I carri in gara