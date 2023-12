Fidanzati di Gambettola: Natale in sella per quasi 500 chilometri

Impresa di due sportivi della bici: quasi 500 chilometri in 3 giorni a Natale. Carlotta Urbini, 36enne gambettolese e il fidanzato Alessandro Casalboni, 28enne originario di Bulgarnò di Cesena, in sella alla loro bici sono partiti da Gambettola la vigilia di Natale per Mantova e sono tornati a Santo Stefano, dopo aver macinato per l’esattezza 467,5 chilometri e quindi una media, di 156 chilometri al giorno. Insomma un Natale decisamente alternativo per i due giovani gambettolesi che fanno parte del gruppo ciclistico GS Bulgarnò bike 2008 e non sono nuovi ad imprese sportive anche più impegnative.

Fatica sportiva

I due giovani sportivi sono partiti dalla loro casa di Gambettola, all’alba della vigilia di Natale. A sera hanno pernottato a Ferrara (dopo aver percorso 133 chilometri), poi ripartenza e arrivo a Mantova (145 chilometri) a mezzogiorno, pranzo e visita alla città. Quindi ripartenza con nuovo pernottamento a Ostilia (6 mila abitanti, nella stessa provincia e a 27 chilometri da Mantova) per la notte di Natale. Quindi il ritorno la sera dopo, Santo Stefano, nella loro casa di Gambettola (altri 190 chilometri). Il 27, poi, niente giornata di riposo ma il ritorno al lavoro.

Il racconto

«Siamo partiti domenica 24 dicembre e siamo arrivati a Ferrara in serata - riferiscono stanchi ma soddisfatti i due giovani - Quindi ripartiti per Mantova dove eravamo a mezzogiorno. Una cosa particolare è che in giro non c’era quasi nessuno e quindi abbiamo trovato poco traffico. Poi a Mantova siamo arrivati all’ora di pranzo ed era il giorno di Natale. Per pranzare l’unico posto aperto era il Mc Donald’s. Così per il nostro pranzo di Natale abbiamo scelto il fast food. La sera abbiamo pernottato a Ostilia e poi maxi pedalata per rientrare a Santo Stefano a Gambettola. Siamo stanchi ma soddisfatti. Le condizioni climatiche, tenuto conto della particolare stagione sono state ottimali».

La soddisfazione

«Una grande soddisfazione l’avere realizzato questo tragitto in tre giorni di festa - proseguono - alla partenza il percorso non era stato deciso con precisione, per andare un poco all’avventura. Poi abbiamo viaggiato in mezzo a paesaggi resi più suggestivi da una leggera nebbia. All’arrivo in Romagna – concludono - abbiamo ricevuto i complimenti da amici e familiari».