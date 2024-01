Dalla frutta agli articoli da regalo: ecco come resistono le edicole del terzo millennio da Longiano a Gambettola

EDICOLE CHE RESISTONO, SPESSO USANO LA FANTASIA

RUBICONE. Edicole resistono spesso usando la fantasia. Anche nell’area Rubicone per le edicole è un momento di difficoltà e incassi in calo, visto che il numero dei lettori dei giornali tradizionali di carta è in flessione, con anche il ricorso dell’informazione attinta da internet e dai social, spesso di scarso valore, in quanto le notizia non vengono verificate come in una redazione giornalistica. Spesso per “resistere” è sufficiente aggiungere altri generi merceologici come articoli da cartoleria o da regalo, oppure dare servizi personalizzati.

Un anno di frutta, verdura e giornali

Pochi giorni prima di Natale dell’anno scorso, a Longiano ha aperto “L’orto di Silvia”, nuova attività di frutta, verdura, e edicola. In centro a Longiano, via IV Novembre. Il nuovo titolare è il 22enne Alessandro Gaspari di Roncofreddo, dove la famiglia gestisce un altro frutta e verdura in centro. La mamma, Silvia Bernabini, purtroppo è scomparsa due anni fa a soli 46 anni per un male incurabile e il negozio di Longiano le è stato dedicato come “L’orto di Silvia” per ricordare la sua grande forza d’animo. «Sono soddisfatto di questo primo anno – afferma Alessandro Gaspari – i longianesi hanno risposto bene e comprando frutta, verdura, spesso aggiungono il Corriere Romagna, che in paese raggiunge il 70 % dell’informazione locale».

Scambio figurine promosso dall’edicola.

La raccolta delle figurine appassiona i più giovani, ma a volte poter scambiare le figurine doppie non è semplice. L’edicola “Dalla Zia Monica” di piazza Giorgi, a San Mauro Pascoli promuove una particolare iniziativa, molto apprezzata in città. «In questo periodo di crisi - riferisce il sammaurese Mauro Rossi – poter avere un riferimento dell’informazione e servizi aggiuntivi, come quelli proposti da Monica. Non è un chiosco ma un vero e proprio antro delle meraviglie per i bambini di tutte le età. Se cerchi figurine, album, o una qualsiasi pubblicazione la trovi dalla Zia Monica. Molto apprezzata da bambini e genitori lo scambio di figurine e altre raccolte che l’edicola di piazza Giorgi organizza nei pomeriggi di sabato. «Quando sono subentrata sei anni fa – conferma Monica Accetta - ho cercato un nuovo modo di interagire con i clienti. Anche lo scambio delle figurine è un’iniziativa simpatica e sono felice di poterla proporre ai ragazzi sammauresi».

Articoli da regalo e libri di storia locale

A Gambettola l’edicola del centro “Inchiostro” ha puntato molto su una varietà di prodotti. «Quando con mia sorella Patrizia – afferma Christian Canducci - nel 2006 abbiamo rilevato l’edicola, abbiamo subito aggiunto articoli da regalo, cartoleria, giochi e soprattutto i libri che piacciono ai clienti, compresa la storia locale della casa editrice “Il Ponte Vecchio”. Nel lavoro poi mettiamo ogni giorno tanta passione per aiutare i clienti che ci chiedono consigli».

Giorgio Magnani