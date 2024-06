Ciclopedonale di Gambettola: oltre 700mila euro di contributi dalla Regione

Progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane, per rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche in città, e ridurre tutte le forme di inquinamento. La Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, su proposta dell’Assessorato a Cultura e Paesaggio, ha deliberato lo stanziamento di ulteriori fondi da destinare al bando per le infrastrutture verdi e blu, finanziato con 2,5 milioni di euro di risorse europee del Programma regionale Fesr 2021-2027.

Queste risorse permetteranno di scorrere la graduatoria dei progetti finora ammessi, che in questo modo diventano in totale 20.

Ai 17 progetti finanziati in precedenza se ne aggiungono ora altri tre: tra questi il progetto del Comune di Gambettola che prevede la rigenerazione di un’area verde, in parte utilizzata per il nuovo edificio scolastico, con la realizzazione di un anello ciclopedonale lungo il Rio Rigoncello, delimitato da specie arboree e arbustive (contributo 729.264 euro).