Carnevale di Gambettola 2024: anche il carro “Ogni goccia conta” dedicato alla salvaguardia dell’ambiente

Il carnevale della Romagna alla 138a edizione prosegue e potenzia le iniziative dedicate alla comunicazione e alle azioni per favorire la salvaguardia dell’ambiente. L’ambiente attraverso il riciclo, riuso dei materiali è una costante nelle attività preparatorie al carnevale e si manifesta da protagonista durante le grandi sfilate dei carri allegorici per condividere con il pubblico la sensibilità e l’attenzione della comunità gambettolese per l’ambiente. Al Carnevale della Romagna a Gambettola 2024 nelle grandi sfilate sarà protagonista il carro allegorico “Ogni goccia conta“ un progetto artistico diretto da Nikki Rodgerson, scultrice e maestra del riuso della Mutoid Waste Company. Dal riciclo e dall’arte del recupero sfilerà per Gambettola un’opera che vuole portare l’attenzione sull’importanza di trattare, con il massimo rispetto, il nostro elemento più importante: l’Acqua. Verrà raffigurato il ciclo dell’acqua. Partendo dall’alto con le nuvole e la pioggia, scendendo attraverso fiumi, torrenti e cascate, per finire con la raccolta e il buon uso dell’acqua, Come è tradizione del gruppo Mutoid Waste Company, tutti i materiali utilizzati per il carro anche quest’anno sono di recupero. Si vuole con questo progetto artistico di un carro allegorico realizzato da materiali di recupero rilanciare la grande sfida dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile e trasferire agli spettatori il messaggio della corretta gestione dell’acqua e dei rifiuti. il carro allegorico “Ogni goccia conta” ha visto la collaborazione e l’inclusione dei “ragazzi speciali” della Cad Società Cooperativa Sociale Onlus che hanno realizzato materiali per l’allestimento del carro allegorico e sfileranno nella giornata di lunedi 1° aprile 2024.

Durante le giornate del carnevale come tradizione saranno lanciati coriandoli biodegradabili e verranno posizionati contenitori per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti.