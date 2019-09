Gambettola: temporale e allagamenti

GAMBETTOLA. Strade trasformate in torrenti, in particolare dalle parti di via Del Lavoro, tanto da dovere chiudere temporaneamente il sottopasso. Aree verdi che hanno assunto l’aspetto di veri e propri laghetti. Cantine e garage allagati. Sono le scene che questa mattina hanno accompagnato il risveglio dei cittadini di Gambettola. Il paese, come capita ormai troppo frequentemente, è finito letteralmente sott’acqua in diversi punti, perché la rete scolante non è riuscita a smaltire l’acqua caduta in grande quantità, in un periodo di tempo concentrato, a seguito del temporale. Anche i vigili del fuoco sono stati impegnati per l’intera mattinata in numerosi interventi.

Fogne palesemente otturate per carenza di manutenzione e incolonnamenti di auto sulla via Emilia hanno scatenato le proteste di diverse persone.