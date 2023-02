Gambettola, Mountain bike e moto d’epoca per Nicola Parentelli

Cinque anni senza Nicola Parentelli, due messe celebrate in località diverse e prossime iniziative in primavera-estate. Intanto l’auto attrezzata per trasporto disabili e ammalati è utilizzata appieno dalla locale Croce Verde.

Il 17 febbraio 2018 in Alta Valmarecchia, a Tausano di San Leo, il 29enne originario di Bulgarnò Nicola Parentelli, in sella alla sua amata mountain bike, durante un’escursione con un amico, morì sul colpo finendo fuori strada in un dirupo. Una tragedia che ha unito tanti suoi amici e conoscenti. Nel mondo dello sport, dove Nicola era dirigente ed ex giocatore del “Gambettola calcio” e un associato della “Bulgarnò bike 2008”, ma anche nella società civile dove si era fatto ben volere da tutti con il modo gioviale e allegro di affrontare la vita. Oltre che a Bulgarnò e Gambettola era, infatti, molto conosciuto anche a Montiano dove abitava la fidanzata, a Gatteo dove si era trasferito da alcuni mesi, a Budrio di Longiano dove era amico di don Filippo Cappelli, e a Longiano capoluogo dove aveva frequentato il corso per fidanzati al convento del Santissimo Crocifisso.

Dopo la sua scomparsa è stata costituita l’associazione “Nico per sempre” con sede a Budrio di Longiano che ha messo in campo varie iniziative nel periodo pre Covid, con raduni sportivi e festosi. Le offerte in denaro raccolte in suo ricordo sono state destinate, dall’associazione in accordo con la famiglia, per comprare un’auto attrezzata per il trasporto di persone anziane, malate o con disabilità. L’anno scorso poi le chiavi dell’automezzo attrezzato sono state consegnato alla Croce verde di Gambettola, nel corso di una serata molto partecipata. Ora l’auto si vede in giro per le strade del cesenate.

In ricordo di Nicola, nello spirito ben sintetizzato sul manifesto annunciante due messe, con un pensiero di Helen Keller, una scrittrice e insegnante statunitense sordo-cieca: «Tutto ciò che abbiamo amato profondamente non potrà mai andare perduto. Tutto ciò che amiamo profondamente diventa parte di noi». La prima messa sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Budrio, venerdì sera, alle 20. La seconda messa invece sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Bulgarnò, domenica mattina alle 9,45. Come foto nel manifesto è stata scelta quella di Nicola su un cavallo a dondolo che esprime tutto il suo carattere giocoso.

«Dopo i due anni di fermo per la pandemia – affermano dall’associazione “Nico per sempre” – nei prossimi mesi organizzeremo altre attività in ricordo di Nicola. Stiamo pensando ad un raduno di moto storiche e una gara per mountain bike».