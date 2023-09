Gambettola, leggendarie moto d’epoca tornano a rombare sul circuito

Ecco la 6ª edizione del “Moto Gp de Bosch”, rievocazione storica con moto d’epoca, sidecar e scooter costruiti prima degli anni Ottanta. All’ultima edizione hanno preso parte 65 moto e 48 piloti, davanti a un pubblico numeroso. Il comitato organizzatore conta di bissare questi numeri. Ci saranno da ammirare modelli di Guzzi, Gilera, Laverda, Morini, Ducati e altre marche che hanno fatto la storia del motociclismo mondiale. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Mostrascambio ed è una bella occasione per vedere dal vivo le gloriose moto d’epoca che corrono, a turno, sul circuito allestito nella zona artigianale Europa a Gambettola, in via Luciano Lama. Il percorso viene messo in sicurezza, con transenne e balle di paglia, e funziona un accurato servizio d’ordine, con la presenza della Croce Verde per eventuali necessità. Le moto, pur datate, raggiungono velocità importanti: nell’ultima edizione c’era anche un sidecar da corsa arrivato da Ferrara che superava i 200 km/h. Sul mezzo è salita, ovviamente come trasportata, anche la sindaca Letizia Bisacchi, per un giro d’onore. Domani, dalle 9.30 alle 18 (con pausa tra le 12.30 e le 14.30), il “Moto Gp de Bosch” si svolgerà nel circuito cittadino ricavato nella zona artigianale. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune e può contare sulla collaborazione col Gas Racing Team di Molinella di Bologna, è riuscita ad entrare nel calendario dei Circuiti classici della Romagna.

Il peso dell’organizzazione è stato sostenuto, in particolar modo, dal vicepresidente della Mostrascambio, che ha tenuto vari contatti : «Abbiamo avuto adesioni da varie parti d’Italia – afferma Mirco Baiardi – per esempio da Trento a Grosseto. Sarà l’occasione per tutti gli amanti e appassionati delle due ruote, per rivivere l’emozione dei gran premi che negli anni Settanta spopolavano nei circuiti cittadini della riviera adriatica. Quelle gare non erano valide per il Campionato mondiale ma vi partecipavano i piloti più famosi di allora, come Agostini, Pasolini, Tarquini. Le varie batterie del “Moto Gp de Bosch” non saranno gare di velocità, ma esibizioni, divise per categoria a seconda della cilindrata. Il tracciato, di 1.500 metri, viene messo in sicurezza, con transenne e balle di paglia». Per informazioni e iscrizioni, contattare Mirco Baiardi via e-mail baiardimirco@gmail.com.