Gambettola, Casa Fellini è pronta per l’estate

Casa Fellini fa le pulizie d’estate, per ripulire acqua e fango del Rigossa dai piani bassi della casa dei nonni di Federico Fellini. Da ieri è cominciata una pulizia accurata per eliminare l’ultimo fango seccato, lustrare mobilia, pavimenti, infissi, spazi esterni. «C’è da fare la verifica degli impianti – ricorda l’assessora Serena Zavalloni -, il vano macchine è stato interessato dall’acqua e fango che si sono propagati sotto i mobili. A settembre/ottobre si rimbiancano le pareti attaccate dall’umidità. In estate lasciamo asciugare».

Casa Fellini apre all’estate

La casa dei nonni è comunque pronta a fare vivere eventi di richiamo sia per i gambettolesi, sia da fuori le mura. Con l’intento di promuovere divertimento e cultura nel luogo in cui il grande regista sperimentò da bambino la sua creatività; per condividere insieme una leggerezza intelligente che può aiutare a ripartire determinati. Così Casa e giardino si confermano luoghi creativi da frequentare, grazie pure alla volontà di associazioni disposte a mettersi in gioco con rassegne itineranti.

Il cinema

A Casa Fellini la settima arte vuole diventare un riferimento; Alan Angelini di Sputnik promuove “Il cinema ritrovato in Romagna” in collaborazione con cineteca di Bologna. Da piazza Pertini la rassegna si sposta dunque nella casa di via Soprarigossa. Quattro appuntamenti da lunedì 10 luglio alle 21.15; si apre con l’emblematico capolavoro felliniano “8 ½” nel 60° anno di vita (1963) e a trenta (1993) dalla morte del regista. È un doppio omaggio al maestro, con un film che presenta all’interno sequenze evocative di Federico bambino nella casa di Gambettola. Si continua il 17 luglio con “Singin’ in the rain (Cantando sotto la pioggia)” a 70 anni dall’uscita, altro capolavoro dedicato al cinema nel passaggio dal muto al sonoro. Il 24 è la volta di “The great Buster” omaggio alla maschera comicamente unica di Buster Keaton; si chiude il 31 luglio con “Sciuscià” di Vittorio De Sica (vincitore del primo Oscar a un film straniero, nel 1947). Ogni serata è introdotta dal regista Adriano Sforzi, l’ingresso è gratuito. Il “cinematografo” è allestito sul prato, lo schermo bianco è sulla parete di casa.

Peripezie felliniane

Si chiamano “Peripezie felliniane” le tre escursioni dal centro di Gambettola a Casa Fellini, sulle tracce di Federico bambino; il progetto è del fulésta narratore Sergio Diotti e della guida (Aigae) Roberto Forlivesi, insieme nell’associazione “Natura magica”. «È stato interessante fare ricerca e indagare su Gambettola ai tempi di Federico bambino – ammette Diotti -. Il paese era più piccolo e concentrato; ci ha spinto così a immaginare incontri, veri o immaginari, che Fellini avrebbe fatto a Gambettola, spostandosi con la cavallina in farmacia, in teatro, nella scuola di musica e disegno già attive. Noi ripercorriamo questa storia camminando dal palazzo comunale a via Soprarigossa». Le prime “peripezie” sono martedì 11 luglio alle 20 (seguono l’8 agosto e il 12 settembre). Il costo è di 15 euro (con assicurazione), 5 euro per gli under 14.

A Tavola con Federico

Una cena di gala conviviale in abito da sera, gustando i piatti felliniani, è quella promossa da Nonsoloruggine giovedì 20 luglio in piazza Risorgimento alle 20. Un allestimento elegante, piante verdi e lampioni francesi, trasformano la piazza in un set quasi cinematografico. L’evento è accompagnato dalla musica anni Sessanta di Camilla e i Bomboloni alla Crema. Un convivio che sotto le stelle diventa magico. Euro 35-15. Info: 0547 45338.