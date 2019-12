Gambe lisce anche in inverno: con l’epilazione definitiva è possibile

Diciamolo francamente: con la fine dell’estate, le calze e i pantaloni che tornano di scena, cala l’attenzione sulla depilazione. Eppure anche in inverno c’è chi desidera avere delle gambe perfettamente depilate e lisce. Come fare? Con l’epilazione definitiva è possibile.

In cosa consiste l’epilazione definitiva

Eliminare i peli in eccesso è più semplice che mai con l’epilazione definitiva. Si tratta, infatti, di un sistema che è stato messo a punto per garantire un risultato perfetto e, soprattutto, più duraturo nel tempo.

Questo significa che chi decide di effettuare un trattamento di questo tipo in vista dell’estate avrà la certezza di non avere peli superflui anche in inverno. Tuttavia, è importante sapere qualcosa in merito a questa tipologia di epilazione.

Quando si parla di epilazione definitiva, si prende in esame una tecnica che va a lavorare sul pelo e sul suo bulbo. Sebbene possa apparire un intervento doloroso e invasivo, è bene sottolineare che così non è. Non si prova alcun dolore e, soprattutto, prendendo le dovute precauzioni non si hanno problemi di sorta. L’effetto è quello di una depilazione perfettamente eseguita, senza il dolore della ceretta.

Nello specifico, si va a sfruttare l’energia luminosa che viene trasformata in energia termica. La melanina contenuta nel pelo assorbe questa luce permettendo la distruzione del bulbo pilifero.

Si deve sottolineare che il risultato sarà decisamente duraturo nel tempo. Pertanto, quello che si deve fare è cercare un centro epilazione laser Roma, come Estetica Clv, che sia in grado di offrire un ottimo servizio.

Perché scegliere l’epilazione laser

Come detto, con l’epilazione laser si può dire addio ai tanto odiati peli in eccesso. Un risultato che tutte le donne, ma anche tanti uomini, desiderano ottenere. Sono antiestetici e avere la possibilità di eliminarli è una vera e propria liberazione. Chi è attento alla propria immagine non può che sfruttare questa nuova tecnologia a suo favore.

Con il laser non si ha quell’effetto di pelo tagliato che si ha, invece, quando si utilizza il rasoio usa e getta, o di pelo strappato. A differenza di tutti gli altri strumenti utilizzati per l’epilazione, in questo caso si ha la vera e propria distruzione del bulbo e del pelo. La pelle, quindi, rimarrà liscia e perfetta ed è proprio questo il risultato che tutti sognano di ottenere. Spesso, infatti, la depilazione porta con sé follicolite o brufoletti sottopelle: con il laser non si corrono questi rischi.