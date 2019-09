Gabicce, nudisti multati a Vallugola

Nudisti in spiaggia multati per atti contrari alla pubblica decenza. È accaduto in zona Vallugola ad opera dei carabinieri della stazione di Gabicce insieme ai marinai dell'ufficio marittimo locale. Sono state sorprese cinque persone, due delle quali non hanno fatto in tempo neppure a coprirsi con un asciugamano. La zona è sottoposta a divieto di transito e sosta con ordinanza del 1997 emessa dalla capitaneria di porto. A tutti è stata contestata la violazione amministrativa con tanto di sanzione prevista dal Codice della navigazione: 300 euro di multa ciascuno. I due nudisti sono stati multati anche per atti contrari alla pubblica decenza: la tintarella integrale gli costa tremila euro a testa.

