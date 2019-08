Furto in profumeria a Cesenatico, arrestati due giovani

CESENATICO. In profumeria fanno bottino di una crema e di un profumo di alta gamma. I poliziotti li arrestano per furto aggravato in concorso. In manette sono finiti due nomadi sinti residenti in Emilia. Lei ha 25 anni e molti precedenti, lui 22 ed è già conosciuto dalle forze dell'ordine. I due imputati sono stati giudicati con la formula del rito abbreviato, è stata comminata loro una pena detentiva di 5 mesi ognuno di carcere (pena sospesa) e 500 euro di multa .

