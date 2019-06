Fuoco in una casa di Gatteo

GATTEO. Notte di fuoco i via Pirandello a Gatteo. Una abitazione è stata dichiarata inagibile al civico 14 della strada. Ed in una adiacente i proprietari non hanno potuto dormire.

Il fuoco si è sviluppato per cause in corso d'accertamento attorno alle 21.30. Sui posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco e pattuglie dell'Unione Rubicone Mare della polizia locale. Il rogo è stato spento alle 2 di questa notte. Per capire come si sia innescato gli investigatori di Pl stanno parlando con il proprietario dello stabile.

La famiglia che vive a fianco, a causa del fumo e della fuliggine, ha dovuto trascorrere la notte a casa di amici e parenti. Rientrando in casa solo in mattinata.