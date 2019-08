Fuga di cloro in piscina a Santarcangelo, diversi bambini intossicati

SANTARCANGELO. Una sospetta fuga di cloro ha provocato l'intossicazione di alcuni bambini alla piscina di Santarcangelo. L'allarme è scattato questa mattina verso le 11, quando un bambino si è sentito male. Poi, nel giro di pochi minuti, si sono sentiti male anche diversi altri. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Almeno cinque o sei bambini sarebbero stati caricati in ambulanza e trasportati in ospedale in condizioni non gravi.

Su cosa sia accaduto stanno indagando sia i vigili del fuoco, effettuando delle rilevazioni, che i carabinieri. Pare che da un lato della piscina si avvertissero le esalazioni, mentre dall'altro versante non si sentiva alcun odore di cloro.