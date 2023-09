Frode con finti crediti imposta: 10 indagati, sequestri di immobili nel Ravennate

Con operazioni contabili e finanziarie fraudolente, avrebbe ottenuto crediti di imposta con cui abbattere le somme dovute al fisco o riduceva i debiti di società a lui riconducibili con sede in Lazio e Campania. Un’attività che un imprenditore di Mirandola in provincia di Modena, operante nel settore della somministrazione di manodopera, avrebbe continuato a portare avanti anche quando nel 2022 è stato arrestato, scontando un periodo in carcere per poi essere collocato ai domiciliari. L’uomo e altri nove indagati sono oggi finiti nuovamente nei guai. La Procura di Modena, infatti, ha emesso nei loro confronti un decreto di sequestro preventivo di 8 milioni eseguito in questi giorni dagli uomini della Guardia di finanza. Secondo quanto emerso dalle indagini i crediti di imposta generati artatamente per pagare meno tasse ammontano a 6 milioni, a cui si aggiungono altri 2 milioni di crediti relativi alla compensazione dei debiti delle società. Tra i beni sottoposti a sequestro anche 2 milioni di euro in contanti e quote di 12 immobili di proprietà del principale indagato, nelle province di Modena e Ravenna, per un valore stimato di circa mezzo milione di euro.